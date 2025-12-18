Se impacta motociclista contra camioneta que le invadió carril

Un motociclista resultó lesionado al impactarse contra una camioneta que le invadió el carril; familiares del repartidor y el responsable llegan a un acuerdo.

El accidente sucedió alrededor de las 10:30 horas en el cruce vial del boulevard Álvaro Obregón con calle Río Volga de la colonia Valle Verde, a donde llegaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el llamado de auxilio ingresado al 911 informado del encontronazo de una camioneta con una motocicleta.

En el sitio se encontraba un motociclista sobre la cinta asfáltica, quien presentaba posible fractura en la muñeca del brazo derecho, por lo que el personal de emergencia auxilió y trasladó a un nosocomio a la persona lesionada para la valoración médica.

Algunos testigos del percance señalaron que el motociclista transitaba por el boulevard Álvaro Obregón de poniente a oriente cuando la camioneta Ford F-150 le invadió el carril al tomar el retorno, provocando el encontronazo en la parte lateral trasera del lado del piloto en la caja de la camioneta.

El automovilista de la camioneta Ford F-150 y posibles familiares llegaron a un acuerdo verbal entre ellos sin esperar la intervención de las autoridades de tránsito y vialidad, por lo que se retiraron del sitio.



