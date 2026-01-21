Se fuga conductor tras chocar; mujer lesionada

Una unidad motriz se dio a la fuga tras provocar un accidente vehicular que dejó como saldo a una conductora lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas en el cruce vial de las calles Guerrero con Mariano Escobedo de la Zona Centro, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer que conducía una camioneta Nissan Xterra tras el encontronazo.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance y proyección, determinando que la camioneta Nissan se desplazaba de poniente a oriente por calles Mariano Escobedo cuando, al llegar a dicho cruce, fue impactada por unidad motriz desconocida, por lo que terminó proyectada contra los tubos de protección de una casa de cambio.

Por su parte, la conductora de dicha camioneta señalaba que no recuerda qué tipo de vehículo la impactó, ya que todo fue en cuestión de segundos y aún estaba oscura la mañana; cabe resaltar que, debido a la hora, no había persona que hubiera presenciado el hecho.

Cabe resaltar que las autoridades viales señalaron que el accidente sería turnado a la unidad investigadora en turno debido a las lesiones ocasionadas y los daños materiales al vehículo y al negocio.



