Liberan a hombre que se encontraba plagiado

Los elementos de la Guardia Estatal lograron la liberación de un hombre que se encontraba privado de la libertad.

El despliegue policiaco por los elementos de la Guardia Estatal se dio a las 14:00 horas, tras atender una denuncia ciudadana anónima, por lo que acudieron a un domicilio ubicado en la calle Hierro de la colonia Villas de la Joya, en donde localizaron a una persona del sexo masculino que se encontraba privada de la libertad.

La víctima se encontraba atada de pies, manos y con los ojos vendados al interior de una vivienda en aparente estado de abandono, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica y trasladaron a un nosocomio al hombre liberado.

El hombre declaró que fue privado de su libertad cuando se encontraba en un estacionamiento de un supermercado ubicado en el Fraccionamiento Villa Diamante, en donde trabaja,

Ahí fue abordado por cuatro sujetos armados que lo subieron a la fuerza a una unidad motriz, esto sin precisar el día que sucedió.

Los uniformados estatales señalaron que los hechos serían turnados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que inicien con las investigaciones correspondientes de la privación ilegal de la libertad de este hombre que fue liberado, y reiteran la importancia de denunciar oportunamente a los números de emergencia 911 y 089.



