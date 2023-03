La velocidad inmoderada, el pavimento mojado, la falta de señalización pero, sobre todo el estado de ebriedad, fueron causas determinantes para que un joven terminara con todo y camioneta en el canal Guillermo Rodhe, en horas de la madrugada de ayer y quien se presume perdió la vida ahogado, ya que testigos del accidente señalaron que no lo vieron salir y que gritaba que no sabía nadar.

A decir de los testigos gritaba: "Sáquenme, no sé nadar, me voy a ahogar", pedía el joven de unos 20 años, quien era delgado y moreno y manejaba la camioneta; además, se oían los gritos de otra persona, pero no la vieron, eran diferentes las voces.

Luego de más de tres horas, con la ayuda de una grúa lograron sacar la camioneta Chevrolet Equinox negra, a unos 50 metros del lugar donde presuntamente cayó al canal.

Presentaba un impacto frontal y el capacete doblado, lo que hace suponer que tras chocar contra el puente, posteriormente volcó antes de terminar en el caudal.

Peritos de vialidad tomaron conocimiento del accidente y recabaron la información necesaria para poder realizar su respectivo informe, en donde deslindarán responsabilidades.

Cabe destacar que al lugar arribaron familiares de quien presuntamente conducía la camioneta; inclusive, señalaron que las características de quien gritaba eran las de su familiar, pero desafortunadamente su cuerpo no fue rescatado, presumiéndose pudo haberse ahogado luego de caer al canal.