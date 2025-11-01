¡Le salvan la vida!

La heroica intervención de los elementos de la Guardia Estatal logra salvar la vida a una mujer que se encontraba en proceso de un paro cardiaco.

Los hechos se reportaron minutos antes de las 16:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Flor de Azafrán del fraccionamiento San Valentín, donde arribaron los elementos de la Guardia Estatal que atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5 por una situación entre vecinos del sector.

Cabe resaltar que al arribo de los uniformes al sitio, fueron informados de que una mujer se encontraba sufriendo de un posible paro cardiaco agonizando, por lo que de inmediato el Policía Segundo "A" Aldaco Ortega Hilel David, quien es el Coordinador Municipal de la guardia estatal de la Ciudad de Reynosa.

El coordinador de la Guardia Estatal procedió a brindar acciones de primeros auxilios de RCP (reanimación cardiopulmonar), logrando estabilizar y reanimar a la mujer, logrando salvarle la vida, y procedieron a esperar a los paramédicos para su valoración médica.

Sobre la relación del llamado de auxilio, la situación era un problema de vecino por una situación de una sociedad de préstamos o tiendas de los conocidos "compartamos banco", ya que a una mujer a la que le toca su dinero no podrían dárselo porque presuntamente se lo habían robado, resaltando que la fémina a la que le darían el dinero lo utilizaría para sus cuestiones médicas, ya que se encuentra combatiendo un problema de cáncer.

Los uniformados señalaron que lograron realizar una mediación entre los vecinos debido a la situación del llamado de auxilio.



