Les saquean sus autos cuando miraban futbol

La falta de vigilancia en el área aledaña al Polideportivo, aún pagando el servicio de estacionamiento, ha provocado innumerables robos en los automóviles, afectando el patrimonio de los aficionados al deporte.

Diversos aficionados que acudieron al estadio del polideportivo ubicado en la colonia La Escondida para presenciar un partido de fútbol profesional, pagaron por el servicio de estacionamiento en las instalaciones de dicho lugar con el fin de dejar sus vehículos con mayor seguridad y tranquilidad.

Al finalizar el juego y llegar a sus vehículos, observaron que las chapas de las puertas habían sido forzadas y que del interior habían sido sustraídas pertenencias de valor. Intentaron buscar al presunto "guachacarros", pero ya no estaba y no se observaron elementos de seguridad en el lugar.

Este fue el caso hasta el momento de tres víctimas, quienes señalaron que había más afectados en el lugar y buscarían presentar la denuncia correspondiente debido a la sustracción de pertenencias de valor, incluyendo una bolsa de mano con efectivo y documentación.