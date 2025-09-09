Roba la llave y auto a descuidada mujer

Un amante de lo ajeno aprovechó el descuido de una mujer para robarle la llave y la unidad motriz de un estacionamiento de un centro comercial.

El reporte del robo vehicular se dio minutos después de las 15:00 horas al número de emergencia 911, que alertaba a las autoridades correspondientes del robo de una camioneta GMC Acadia de color gris del estacionamiento del centro comercial de Soriana Hidalgo.

Derivado del reporte, se realizó una movilización por el sector para intentar dar con la ubicación y localización de la unidad motriz, sin dar resultado hasta el momento, por lo que recomendaron a las afectadas presentar la denuncia formal en la unidad investigadora de robos.

La mujer afectada señaló que acudió a un local del centro comercial para realizar una compra; ya en el interior del negocio y al estar observando los artículos, dejó las llaves en el mostrador o en una vitrina de cristal.