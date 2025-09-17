Saquean vestidores del equipo de fut Guerreros

Los integrantes del equipo de fútbol profesional de tercera división Guerreros se vieron afectados por la inseguridad en el polideportivo, debido a que amantes de lo ajeno ingresaron a los vestidores llevándose pertenencia de los vestidores y en el estacionamiento se registraron tres cristalazos en los automóviles.

Las autoridades estatales e Investigadoras tomaron conocimiento del robo por lo que ya iniciaron las investigaciones pertinentes.