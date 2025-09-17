Policía

Saquean vestidores del equipo de fut Guerreros

La inseguridad en el polideportivo cobra nuevas víctimas por lo que urge mayor vigilancia
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 17 / Septiembre / 2025 - 12:10 p.m.
Los integrantes del equipo de fútbol profesional de tercera división Guerreros se vieron afectados por la inseguridad en el polideportivo, debido a que amantes de lo ajeno ingresaron a los vestidores llevándose pertenencia de los vestidores y en el estacionamiento se registraron tres cristalazos en los automóviles.

Las autoridades estatales e Investigadoras tomaron conocimiento del robo por lo que ya iniciaron las investigaciones pertinentes.

