Saquean vestidores del equipo de fut Guerreros

Saquean vestidores del equipo de fut GuerrerosLa inseguridad en el polideportivo cobra nuevas víctimas por lo que urge mayor vigilancia
Los integrantes del equipo de fútbol profesional de tercera división Guerreros se vieron afectados por la inseguridad en el polideportivo, debido a que amantes de lo ajeno ingresaron a los vestidores llevándose pertenencia de los vestidores y en el estacionamiento se registraron tres cristalazos en los automóviles.
Las autoridades estatales e Investigadoras tomaron conocimiento del robo por lo que ya iniciaron las investigaciones pertinentes.
