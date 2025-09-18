SAQUEO EN PLENO JUEGO

La ola de inseguridad por robos continúa en la ciudad; ahora les tocó ser víctimas a integrantes de un equipo de futbol profesional y aficionados que acudieron al polideportivo a presenciar un evento deportivo.

Los hechos se reportaron en el estadio de la Unidad Deportiva del Polideportivo ubicado en la colonia La Escondida, donde alrededor de quince personas fueron víctimas de robos de pertenencias y al menos tres automovilistas de daños materiales en sus vehículos que se encontraban en el estacionamiento.

Por lo anterior, los afectados dieron aviso al número de 911 reportando lo sucedido.

Agentes de la Policía Investigadora adscritos a la unidad investigadora de robos se constituyeron de manera inmediata tras ser notificados de los hechos, en donde se entrevistaron con los afectados, iniciando las diligencias correspondientes y la recopilación de evidencia.

El robo máximo quedó al descubierto al terminar el partido de futbol cuando los jugadores ingresaron al área de vestidores del equipo local de nombre Guerrero FC, a donde ingresaron los delincuentes llevándose diversas mochilas y maletas en las cuales el técnico y jugadores tenían pertenencias de valor, dinero y documentación personal; cabe resaltar que únicamente el robo se dio en el vestidor de este equipo, ya que al visitante no se le sustrajo nada, por fortuna.

Posteriormente, en el área de estacionamiento, se denunciaron tres reportes de robos y de daños a vehículos por el móvil de cristalazo.

Los aficionados afectados, que se dieron cuenta de lo sucedido al salir del estadio observando que los cristales de las puertas estaban quebrados, también presentaron la denuncia formal ante los agentes investigadores que tomaron conocimiento de los robos.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas indicaron que iniciaron con las investigaciones correspondientes del robo al equipo afectado, señalando que los ladrones dejaron algunas pertenencias de valor y se robaron principalmente maletas y mochilas que contenían algunos objetos de valor y objetos deportivos como uniformes.

Cabe hacer mención de que un aficionado se percató cuando los dos delincuentes se daban a la fuga de las instalaciones del polideportivo a bordo de una camioneta tipo minivan de color blanco, siendo esto video grabado y que circula en redes sociales.

Resaltando esta información, hay que señalar que la ola de inseguridad continúa en la localidad y que las autoridades municipales y estatales continúan sin tomar acciones para intentar combatir las acciones como robos en sus diversas modalidades, desde los cristalazos que se dan en estacionamientos públicos y áreas deportivas hasta los asaltos a negocios.