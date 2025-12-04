Atracan a joven afuera de su casa

A plena luz del día y a unas cuadras de seguridad pública, un delincuente hizo de las suyas atracando a un joven afuera de su casa.

Los hechos de asalto con violencia fueron denunciados por el afectado ante las autoridades y en redes sociales debido a que mostró imágenes del momento del asalto cometido por el delincuente que lo amagó con un arma blanca y le quitó sus pertenencias.

Detalles del asalto en Reynosa

En las cuales se observa que eran alrededor de las 16:00 horas del pasado lunes cuando el joven afectado salió de su domicilio ubicado en la colonia Rodríguez y, al momento de abrir la puerta de la unidad motriz para tripularlo, se acerca rápidamente un sujeto que vestía con chamarra de color rojo, cubriéndose el rostro con el gorro de la chamarra.

Este delincuente se coloca en la espalda del afectado, amagándolo con un arma blanca, y le quita sus pertenencias, como cartera y celular, para luego darse a la fuga, echándose a correr por el callejón, esto en plena luz del día y en cuestión de segundos; por su parte, el afectado se refugia en su domicilio.

Reacción del afectado ante el robo

El joven afectado, tras el incidente, decidió compartir su experiencia en redes sociales, buscando crear conciencia sobre la inseguridad en la zona y alertar a otros vecinos sobre el peligro que representa este tipo de delitos.

Descripción del delincuente y su huida

Las autoridades locales han comenzado una investigación para dar con el paradero del delincuente, quien logró escapar a pesar de la cercanía de los cuerpos de seguridad. Se espera que la difusión de las imágenes del asalto ayude en la identificación del sospechoso.