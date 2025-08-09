Catean inmueble por reporte de robo de auto

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo relacionada con una investigación por el delito de desmantelamiento de vehículo con reporte de robo.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Pirámide, de este municipio. Durante la diligencia, los Agentes localizaron fascia trasera color gris oscuro con placa sobrepuesta del estado de Tamaulipas, así como otra fascia trasera en color gris claro. Al realizar la consulta de la placa en el Registro Público Vehicular, se confirmó que contaba con reporte de robo.

Los indicios fueron asegurados y documentados por el perito en criminalística de campo y fotografía forense, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales en Reynosa. Los objetos localizados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y fortalecer la coordinación con instituciones de seguridad para garantizar la legalidad y el orden en la entidad.



