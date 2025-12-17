Juez dicta sentencia por robo de auto con violencia a detenido

Un juez de control sentenció a once años de prisión a un imputado al terminar el proceso del desahogo de investigación en la audiencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo sentencia condenatoria de once años de prisión en contra de Diego "B" por los delitos de Robo de Vehículo con Violencia y Privación Ilegal de la Libertad.

Derivado de la solidez de los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, que acreditaron su responsabilidad en los hechos registrados el 10 de mayo de 2024, sobre la carretera federal número 2 Nuevo Laredo–Reynosa, a la altura del Poblado Los Guerra.

El imputado y su defensa aceptaron un procedimiento abreviado, lo que permitió al juzgador dictar la condena antes referida. Además, el juzgador impuso el pago de 114 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



