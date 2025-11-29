A punta de pistola despojan a mujer

Una mujer denunció que fue despojada de su aparato móvil y de su pertenencia por un delincuente que la amenazó con una pistola.

Los hechos fueron expuestos por la mujer afectada que acudió a la delegación de seguridad pública en busca de presentar la denuncia formal por el delito de robo con violencia del que fue víctima al ser despojada de sus pertenencias de valores, esto en el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Sobre el asalto, comentó que el pasado miércoles alrededor de las 20:00 horas aproximadamente se encontraba esperando el transporte público en la calle Aldama de la Zona Centro cuando se detuvo un vehículo de color negro frente a ella, del cual bajó un sujeto joven de la parte trasera del lado del copiloto.

Resaltó que el sujeto sacó una pistola de entre sus ropas y le apuntó, ordenándole que le entregara las pertenencias de valor, por lo que obedeció para evitar ser lastimada, entregando el celular y el bolso de mano, donde portaba documentación personal y dinero sin saber la cantidad. Posteriormente, el delincuente volvió al carro, dándose a la fuga, y añadió que esto sucedió en cuestión de segundos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre el caso tras la denuncia presentada por la mujer. Se espera que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para identificar al delincuente y su vehículo. La seguridad pública en la región ha sido un tema de preocupación, y este incidente resalta la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los ciudadanos.

La mujer afectada ha instado a otros a estar atentos y reportar cualquier actividad sospechosa en la Zona Centro de Reynosa, donde el robo con violencia ha aumentado en los últimos meses.