Muere en riña familiar

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de una persona sin vida por arma blanca tras una riña.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en un domicilio ubicado en la calle San Antonio de la colonia Lomas Real de Jarachina Sur, donde arribaron cuerpos de emergencia que atendieron un reporte de una persona lesionada por arma blanca, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

A dar fe de la muerte del hombre, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron al domicilio y a la escena del homicidio, la cual era acordonada por las autoridades estatales que atendieron el reporte de auxilio.

Los elementos criminólogos llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios en la escena del homicidio; posteriormente realizaron el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Las primeras versiones extraoficiales realizadas a las autoridades correspondientes eran por residentes del sector que señalan que en el domicilio se había realizado una fiesta familiar y entre amigos, la que se extendió hasta horas de la mañana, por lo que luego terminó en pelea.



