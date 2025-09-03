Muere en riña interno

Las autoridades informaron de la muerte de un hombre que se encontraba en proceso condenatorio en el CEDES de esta localidad, derivado de una riña entre reos.

El reporte de la pérdida humana en el interior del centro de ejecución de sanciones se dio en horas de la medianoche a las autoridades estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por el personal médico del CEDES.

Al centro penitenciario de esta localidad se constituyeron elementos de la Guardia Estatal, así como agentes investigadores de la unidad en turno y personal de servicios periciales que ingresaron al área de la escena del crimen, donde llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recopilación de indicios para integrar a la carpeta de investigaciones, tras llevar a cabo el levantamiento y traslado de cadáver del interno.

Las autoridades correspondientes únicamente informaron que el hecho del asesinato se dio en una situación de riña en el interior de uno de los módulos del CEDES, sin brindar más información, resaltando que los familiares del ahora occiso ya fueron notificados de la muerte del hombre para que realicen los procesos correspondientes para el reclamo del cadáver, para que le realicen los servicios funerales.