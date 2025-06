Fiscalía no tiene a 'RR' en la mira por caso Valeria Márquez

GUADALAJARA, Jalisco.- La Fiscalía del Estado informó que no tienen información respecto a Ricardo Ruiz Velasco, "RR", en la carpeta de investigación iniciada tras el femicidio de Valeria Márquez.

El individuo es señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como lugartenitente de alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y principal sospechoso del crimen contra la influencer.

Este jueves, el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, aseguró que no tienen información sobre el sujeto en las indagatorias para esclarecer el asesinato de Valeria Márquez ocurrido el 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en TikTok.

El miércoles la OFAC señaló a Ricardo Ruiz Velasco como el principal sospechoso, por lo que las autoridades estatales entablarán comunicación con las autoridades estadounidenses para ver si cuentan con información que ayude a esclarecer el crimen.

"Respecto al doble R el informe que dio el departamento de Estado, nosotros en la carpeta de investigación no tenemos ninguna información respecto a ello.

"Desde luego que tenemos estrecha comunicación y relación con el personal del consulado. De igual manera bueno vamos a tener comunicación con ellos por si tienen alguna información que nos pudiera ayudar", dijo Salvador González Santos.

Días después de que ocurrió el asesinato de la joven de 23 años trascendió información que apuntaba a "RR" como sospechoso, pues se señalaba que tenía una relación con la víctima.

Sin embargo, a más de un mes de ocurrido el asesinato, las autoridades estatales no han esclarecido siquiera si existía una relación de cercanía entre el señalado y la joven.

"Lo que sí les puedo decir que en la carpeta de investigación no tenemos algún dato que lo involucre directamente a él.

"Desde luego que no podemos descartar nada, sin embargo, lo que comentaba no tenemos algún dato, una entrevista, una evidencia que nos lo haga así saber, desde luego, pues no podemos descartar nada, si tuvo o no alguna relación con esta persona. Pero, insisto, en la carpeta no tenemos ninguna información en ese sentido", aseveró el Fiscal del Estado.

Por último, Salvador González Santos recordó que desde el inicio de las indagatorias se aseguraron los celulares de la víctima, los cuáles han sido analizados, sin embargo, continúan en proceso de tener la información detallada.

"Sí, bueno, los celulares de esta persona, desde luego fueron asegurados y, por supuesto, se utilizó la técnica de investigación para ver qué información nos puede proporcionar el propio celular", agregó.

Por último, el funcionario aclaró que este caso, como toda muerte violenta de una mujer, se investiga principalmente bajo el protocolo de feminicidio y será así hasta que se tenga claro o haya un detenido.