Roban 2 vehículos con violencia

En tan solo dos horas se denunció el robo de dos unidades motrices con lujo de violencia en dos sectores diferentes.

El primer hecho se denunció tras el reporte al 911 realizado por el afectado, que informó que acudió al centro comercial ubicado en el fraccionamiento Puertas del Sol.

En donde fue abordado por unos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego, obligándolo a entregarle la llave de su camioneta Honda de color blanco de reciente modelo con placas mexicanas.

Y una hora después se dio el segundo hecho de robo de vehículo realizado por un automovilista que reportaba que se encontraba en el libramiento Sur Dos, en donde había sido despojada de su camioneta Nissan Pathfinder modelo 2020 de color vino con placas del estado de Tamaulipas.

Sobre el robo vehicular, comentaba que transitaba por dicho sector cuando un carro de color rojo le cerró el paso, bajando de este al menos dos sujetos que la amenazaron con alarmas largas, obligándolo a bajar de la camioneta para luego darse a la fuga en ella y siendo custodiado por el vehículo en color negro y con placas mexicanas.