Investigan policías la muerte de 2 personas

Los agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales tomaron conocimiento de dos personas sin vida en el transcurso de la medianoche y madrugada de ayer en diversos hechos.

El primer hecho se dio en horas de la noche en la calle Doce con César López Lara de la colonia Pedro J. Méndez, cuando paramédicos de Protección Civil acudieron al sector donde se reportaba a una persona lesionada en la vía pública, pero al intentar brindarle los primeros auxilios, determinaron que no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a realizar el acordonamiento y notificar a las autoridades correspondientes.

El ahora occiso fue identificado como Luis N. por los residentes del sector, quienes indicaron que el hombre tuvo un problema con una mujer en la vía pública cuando minutos después arribaron otros sujetos que lo comenzaron a agredir físicamente, dejándolo inconsciente en la vía pública.

El segundo lamentable suceso del que tomaron conocimiento las autoridades se registró minutos después de las 03:00 horas en un domicilio ubicado en la avenida Ninfa del Paraíso de la colonia Nuevo Milenio, donde realizaron las diligencias correspondientes.