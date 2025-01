Incendio en Tianguis de Campestre Itavu en Reynosa

Por: Isbac Martínez

Enero 20, 2025 -

El Mañana / Staff.- Alrededor de 15 puestos del tianguis, ubicado en la colonia Campestre Itavu, fueron consumidos en su totalidad por un incendio suscitado durante la noche del sábado, dejando a varias familias sin una fuente de sustento.

Al rededor de las 11:30 de la noche fue reportado el incendio, por lo que se alertó a personal de Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes acudieron para sofocar las llamas, además de brigadistas voluntarios que apoyaron con la vialidad.

Al momento se desconocen las causas del incendio, sin embargo, según algunos de los afectados, las llamas iniciaron en uno de los puestos, pero debido al fuerte viento que se registraba rápidamente se expandió, acabando con un aproximado de 15 locales, que resultaron como pérdida total.

“Se atendió un llamado de incendio en el tianguis conocido como tianguis de La Campestre. Al momento del arribo de las unidades de emergencia comenzaron las maniobras para contener el fuego; se estima que 15 puestos fueron pérdida total”, señaló Javier Iván Lam Cantú, coordinador de Protección Civil y Bomberos.

La mañana de este domingo, locatarios afectados acudieron para retirar los escombros y la cenizas de lo que hasta el pasado viernes era su principal fuente de ingresos, esperando poder reconstruirlos a la brevedad.

Claman por apoyo para reconstruir los locales

Locatarios del tianguis de la colonia Campestre Itavu piden apoyo de la ciudadanía para poder reconstruir a la brevedad sus puestos y regresar a las actividades, que representan su principal fuente de ingresos.

La señora Dora Elia de la Fuente, locataria de este tianguis, perdió sus puestos y toda la mercancía que resguardaba dentro de ellos debido al incendio suscitado la noche del pasado sábado, por lo que que hace un llamado a quienes tengan la posibilidad y la disposición de ayudar para que colaboren con barrotes, láminas e incluso ropa, para poder regresar a sus actividades dentro del comercio informal.

“Una vecina de aquí me fue a avisar que estaba ya en llamaradas, y ya cuando vine ya estaba todo bien alto el fuego. Ya no pudieron hacer nada, todo esto era mío, me quedé sin nada, esto era mi patrimonio, yo aquí trabajaba del diario, de esto me mantenía”, comentó.

Si alguien está en la posibilidad de apoyar a la señora Dora Elia, puede ponerse en contacto a través del teléfono 8991116857, principalmente con barrotes, láminas o ropa que pueda vender para reactivar el negocio, que representa su única fuente de sustento.

Piden apoyo para reactivar su fuente de sustento.