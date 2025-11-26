Localizan sin vida empleado federal

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de un hombre sin vida en el patio de un domicilio.

Los hechos del hallazgo de la persona sin vida se dieron alrededor de las 16:30 horas en el domicilio ubicado entre las calles Nogales y Cerezos del fraccionamiento Los Nogales, como referencia frente a una plaza municipal del dicho sector.

El reporte se dio al C5 por presuntos familiares que alertaron a las autoridades, quienes acudieron a buscar a la persona ahora sin vida al no tener comunicación la víctima. Al encontrar el cadáver en el patio de la vivienda, avisaron a las autoridades.

Al dar fe de la persona sin vida, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes, y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del SEMEFO para realizar la necropsia de ley.

¿Qué ocurrió?

Las autoridades resaltaron que la víctima era un empleado del poder judicial de la federación, quien presentaba estado de descomposición y se le apreciaba una lesión en el cráneo por posible arma de fuego, la cual sería examinada porque podría tratarse de un suicidio.