Malos olores revelan muerte de una mujer

Los olores fétidos que salían de un domicilio alertaron a los residentes de la colonia Rodríguez y a las autoridades que tomaron conocimiento de una mujer sin vida en avanzado estado de descomposición.

Los hechos del hallazgo se reportaron alrededor del mediodía en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Mérida con Sinaloa de la colonia Rodríguez, como referencia a unos metros de la universidad Miguel Alemán y del negocio denominado Gorditas Sara.

Cabe resaltar que el personal del dicho negocio dio aviso al número de emergencia 911 debido al fétido olor que salía de la vivienda, por lo que se generó una movilización de elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron que en el interior se encontraba una persona sin vida en avanzado estado de descomposición, llevando a cabo el acordonamiento.

Al dar fe del hallazgo de cadáver, se constituyeron agentes investigadores de la unidad en turno y personal de servicio pericial que ingresaron al domicilio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y la recopilación de la escena del hallazgo para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver de una fémina para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte, debido a que en el avanzado estado de descomposición no se aprecian huellas de violencia.