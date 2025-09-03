Recibe más de 30 años por violación a un menor

Las autoridades judiciales fijaron una condena de más de treinta años de prisión contra un imputado al comprobarse el delito de violación contra un menor de edad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), obtuvo sentencia de 31 años de prisión contra Germán "M", por el delito de Violación Agravada en contra de una persona menor de edad.

Un juez de control emitió su resolución tras valorar los datos de prueba presentados por el representante social, que acreditan la participación del acusado en el delito ocurrido el 11 de julio de 2023, en un domicilio ubicado en esta ciudad fronteriza. Además, se determinó la suspensión de derechos civiles y políticos y se solicitó el pago de la reparación integral del daño.