Fuerte encontronazo entre dos vehículos

La falta de precaución al intentar cruzar una arteria vial principal fue la causa de un accidente vehicular que ocasionó un cuantioso daño material.

El percance se reportó alrededor de las 10:00 horas en la carretera San Fernando-Reynosa con la avenida de Punta de Sol del fraccionamiento Valle Soleado, en donde terminaron involucrados un carro de alquiler de plataforma y una camioneta Jeep Liberty, que ocasionaron daños materiales en ambos vehículos.

El chofer del carro de alquiler de la base Vaia señalaba que circulaba de sur a norte por la carretera San Fernando-Reynosa a una velocidad considerable, al ser un tramo carretero federal, cuando de pronto la camioneta de color azul se cruzó en su carril sin hacer alto, por lo que intentó frenar y "volantear" para evitar el encontronazo, sin lograrlo.