Arde camión oficial; queda carbonizado

Un cortocircuito provocó el incendio en un camión de canastilla que terminó reducido a chatarra.

El siniestro sucedió en el bulevar Venustiano Carranza con calle 15 de Mayo de la colonia Ayuntamiento, como referencia a unas cuadras del puente vehicular de la calle Nicolás Bravo, esto alrededor del mediodía que fueron alertados los cuerpos de emergencia y autoridades viales por automovilistas y residentes del sector que se percataron del incendio de la pesada unidad motriz.

Al sitio arribaron personal de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos que procedieron con el acordonamiento del sector, cerrando la vialidad del bulevar Venustiano Carranza y con las acciones para sofocar y controlar el fuego que consumía el camión canastilla propiedad de servicios primarios municipales.

Los bomberos minutos después lograron controlar y sofocar el incendio que dejó como pérdida total a la unidad motriz, resaltando que el fuego pudo haber sido provocado por un cortocircuito en el motor de la pesada unidad motriz.