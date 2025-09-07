Arde camión oficial; queda carbonizado

Arde camión oficial; queda carbonizadoEl siniestro ocurrió en bulevar Venustiano Carranza. Bomberos y Protección Civil actuaron rápidamente para controlar el fuego.
Un cortocircuito provocó el incendio en un camión de canastilla que terminó reducido a chatarra.
El siniestro sucedió en el bulevar Venustiano Carranza con calle 15 de Mayo de la colonia Ayuntamiento, como referencia a unas cuadras del puente vehicular de la calle Nicolás Bravo, esto alrededor del mediodía que fueron alertados los cuerpos de emergencia y autoridades viales por automovilistas y residentes del sector que se percataron del incendio de la pesada unidad motriz.
Al sitio arribaron personal de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos que procedieron con el acordonamiento del sector, cerrando la vialidad del bulevar Venustiano Carranza y con las acciones para sofocar y controlar el fuego que consumía el camión canastilla propiedad de servicios primarios municipales.
Los bomberos minutos después lograron controlar y sofocar el incendio que dejó como pérdida total a la unidad motriz, resaltando que el fuego pudo haber sido provocado por un cortocircuito en el motor de la pesada unidad motriz.
Las autoridades viales se entrevistaron con el chofer de la unidad motriz, quien comentó que transitaban por dicha arteria vial de oriente a poniente cuando se percataron de que comenzó a salir humo por el cofre y segundos después el fuego, por lo que bajaron de inmediato del camión y se pusieron a salvo y dieron aviso al 911.