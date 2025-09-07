Abaten a presunto delincuente

Tras una persecución y balacera en el fraccionamiento Bugambilias, elementos de la Guardia Estatal abatieron a un presunto delincuente, asegurando dos armas largas y una unidad motriz de reciente modelo.

Los hechos se reportaban alrededor de las 17:00 cuando uniformados estatales realizaban recorrido de prevención y vigilancia por el fraccionamiento ya mencionado, cuando detectaron una unidad motriz en la que viajaban presuntos delincuentes armados, quienes, al ver la presencia de las patrullas, las agredieron disparándoles.

Tras la agresión, los elementos policiacos respondieron, iniciándose con ella una persecución por la avenida principal de este sector, la cual concluyó en el bulevar Campestre Bugambilias, donde los elementos de la guardia estatal lograron abatir en el lugar a un presunto delincuente, el cual quedó en el interior de una camioneta Rubicon de reciente modelo y en su interior se aseguraron 2 armas largas.

Agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del enfrentamiento, donde llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la recopilación de evidencias, asegurando las armas largas, objetos denominados ponchayantas y la unidad motriz de reciente modelo, de la cual en su momento aún no determinaban si contaba con reporte de robo.

Posteriormente, el personal de servicios periciales realizó el levantamiento y traslado del cadáver del presunto delincuente abatido, siendo trasladado a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y las pruebas pertinentes para determinar si accedió o no a algún arma de fuego.