Termina camioneta en canal del desagüe

En horas de la mañana, las autoridades viales tomaron conocimiento de dos salidas de caminos de unidades motrices debido al exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir por los automovilistas.

¿Qué ocurrió?

El primer hecho vial se registró minutos antes de las 07:00 horas en el libramiento Oriente, a la altura de la colonia Escondida, esto casi en el cruce con la carretera Río Bravo-Reynosa, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que brindaron atención médica en el lugar a dos personas que viajaban en una camioneta Ford F-150 que terminó en el canal de desagüe. El conductor de la unidad motriz expresaba que transitaba de sur a norte por el libramiento Oriente cuando perdió el control de la camioneta, por lo que terminó su trayectoria en el camellón central, que es el canalito de desagüe, resaltando que resultaron ilesos en el percance.

Minutos después de las 07:00 horas se dio el segundo reporte de accidente vehicular a los peritos de tránsito y vialidad que se trasladaron al boulevard Luis Donaldo Colosio, como referencia a la altura del parque industrial Moll. En el sitio se encontraba una camioneta Chevrolet Trailblazer entre la maleza de un canalito de desagüe, en el cual el conductor declaraba estar ileso tras el percance y que circulaba de poniente a oriente por dicha arteria vial cuando se descontroló al tomar una curva, por lo que terminó saliendo de la cinta asfáltica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades de tránsito y vialidad señalaron que ambos percances se derivaron principalmente por el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir, resaltando que no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.