Colisionan en crucero; aseguran tener ´verde´

Dos automovilistas chocan al afirmar tener luz verde en semáforo. Incidente vial en cruce de Bulevar Rosalinda Guerrero y Río Mante.
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 02 / Septiembre / 2025 -
Las autoridades viales tomaron conocimiento de un accidente vehicular en que ambos automovilistas decían tener la luz verde del semáforo.

El percance se registró a eso de las 13:00 horas en el cruce vial del bulevar Rosalinda Guerrero con Río Mante de la colonia Longoria, a donde arribaron peritos de tránsito a tomar conocimiento del hecho tras ser notificados por el C5 que atendieron el reporte de auxilio y por el congestionamiento vial que se estaba ocasionando.

En el lugar de accidente, el conductor de un carro Honda expresaba que circulaba de oriente a poniente por el bulevar Rosalinda Guerrero, resaltando que tenía la luz verde del semáforo cuando, al llegar a dicho cruce vial, la camioneta se pasó en rojo, impactándole en el lado de copiloto.

Y una automovilista declaraba que se desplazaba de norte a sur en su camioneta de reciente modelo por la calle Río Mante; al llegar al bulevar Rosalinda Guerrero, el carro compacto se pasó en el rojo el semáforo porque ella tenía el verde a su favor.

Las autoridades de tránsito y vialidad señalaron que ambos automovilistas expresaban que tenían la luz verde del semáforo, por lo que realizarían el dictamen de percance en la delegación.

