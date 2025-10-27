Conductor embiste a mujer y se escapa

Una mujer resultó con lesiones de consideración al ser embestida por una unidad motriz que se dio a la fuga.

El accidente se reportó alrededor de las 23:00 horas en la calle Flor de Hortensia con callejón de las Flores del fraccionamiento San Valentín, a los cuerpos de emergencia, esto mediante diversas llamadas de auxilio ingresadas al número de emergencia reportando el atropellamiento de una mujer.

Los paramédicos de Protección Civil atendieron el llamado de auxilio, brindando los primeros auxilios y trasladando a un nosocomio para la valoración médica a la mujer que presentaba posible fractura en la pierna izquierda y golpes internos.

¿Qué ocurrió?

Sobre el percance, algunas personas testigos comentaron que la mujer lesionada se encontraba caminando por las calles y, al intentar cruzar la calle Flor de Hortensia, fue arrollada por un carro de color oscuro que transitaba a exceso de velocidad; tras el accidente, continúa con su fugaz dirección.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con el paradero del vehículo involucrado en el atropello. Se hace un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que ayude a esclarecer los hechos.

¿Cuáles son las consecuencias del accidente?