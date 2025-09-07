Conductor ebrio vuelca su auto y lo abandona

Conductor ebrio vuelca su auto y lo abandonaEl conductor, en presunto estado de ebriedad, abandonó su vehículo tras volcar en la carretera Ribereña.
Un automovilista en presunto estado de ebriedad dejó su unidad motriz abandonada al volcarse.
Los hechos se reportaron a las autoridades correspondientes alrededor de las 08:00 horas en la carretera Ribereña, frente al hospital Christus Muguerza, esto mediante llamados al número de emergencia 911, que referían que en el lugar se encontraba un carro volcado a un costado de la cinta asfáltica, desconociéndose el estado de salud del conductor o los ocupantes.
Los agentes de la Guardia Nacional Sección Camino tomaron conocimiento del percance resaltado. El carro volcado era un Chevrolet Malibu de color gris; el mismo se encontraba en calidad de abandonado por el automovilista, resaltando que en el interior se encontraban algunas latas de cerveza, por lo que se presumía que el conductor conducía en estado de ebriedad.