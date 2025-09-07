Conductor ebrio vuelca su auto y lo abandona

Un automovilista en presunto estado de ebriedad dejó su unidad motriz abandonada al volcarse.

Los hechos se reportaron a las autoridades correspondientes alrededor de las 08:00 horas en la carretera Ribereña, frente al hospital Christus Muguerza, esto mediante llamados al número de emergencia 911, que referían que en el lugar se encontraba un carro volcado a un costado de la cinta asfáltica, desconociéndose el estado de salud del conductor o los ocupantes.