Colectivo de búsqueda encuentra restos óseos

En acciones de rastreo y exploración por los integrantes del colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, vuelven a dar con restos óseos humanos al poniente de la ciudad.

Los hechos del hallazgo se reportaron a las autoridades correspondientes minutos antes de las 16:00 horas; se dio por medio de los integrantes del colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas en un terreno baldío localizado por la brecha El Berrendo.

¿Qué se encontró en el hallazgo de Tamaulipas?

Resaltando como referencia a unos kilómetros del tramo de dicha brecha entre el área conocida como La Lomita 408 y El Polvorín, esto al poniente de la ciudad, a donde arribaron los elementos de la Guardia Estatal que confirmaron el hallazgo y realizaron el acordonamiento.

Al dar fe del hallazgo, agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales ingresaron al área para realizar las diligencias correspondientes y recopilación de indicios; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los restos óseos humanos, resaltando que podrían tratarse de más de una persona; por ello efectuarían los estudios genéticos para determinar la cantidad de víctimas y una posible identidad.

Acciones del colectivo Amor por los Desaparecidos

Los integrantes del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas resaltaron que estas acciones de trabajo de rastreo y exploración les han logrado más de treinta zonas con positivos en la ciudad donde han realizado hallazgos de personas sin vida, restos humanos y restos óseos humanos.

Con estos hallazgos, que desafortunadamente y afortunadamente logran que ciudadanos que tienen a un familiar no localizado tengan la tranquilidad de tener y poder recuperar a su ser querido para tener un lugar para llevarle flores y un lugar donde saben que está para no continuar con el temor y la incertidumbre de no saber nada de ese ser querido.