¡Hallazgo macabro!

El colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas este fin de semana realizó el hallazgo de dos sitios con restos humanos y el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición .

Los integrantes del colectivo de búsqueda, encabezado por Edith Treviño, tienen tiempo llevando a cabo la exploración y rastreo en sectores alejados de la localidad, en los cuales desde hace tiempo han andado con diversos sitios positivos, localizando restos humanos con ello la posible identificación de algunas víctimas que se encontraban en calidad de no localizadas.

Este pasado fin de semana, el colectivo realizó el hallazgo de dos lugares; el primero, situado en el Ejido Longoria, en donde, mediante el rastreo y trabajos de exploración por un terreno, realizaron la ubicación de restos humanos semienterrados y algunas prendas de vestir y otros objetos que se presumen sean propiedad de la víctima.

El segundo lugar que dio positivo localizado por el colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas fue en un área que comprende la zona rural del ejido Los Cavazos en la ribereña de Reynosa.

En el sitio, los integrantes del colectivo localizaron el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición, en el cual se podrían visualizar algunos tatuajes, así como algunas prendas de vestir, por lo cual el lugar fue acordonado en espera de las fotos correspondientes.

Cabe destacar que en este sector, hace una semana el colectivo de búsqueda metros atrás había realizado un positivo en sus acciones de búsqueda, ubicando otros restos humanos.

En ambos hallazgos, tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y personal de ciencias forenses, quienes llevaron a cabo la recopilación de indicios, levantamiento y traslado de los restos humanos al anfiteatro para realizar los estudios pertinentes para determinar primero una posible identidad de las víctimas.

Al cadáver localizado en el Ejido Los Cavazos se le apreciaba algunos tatuajes que podrían ser el medio para una identidad.

