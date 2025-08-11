Hallan restos humanos en predio abandonado

Un colectivo de búsqueda realizó el hallazgo de restos humanos en un terreno baldío al norponiente de la ciudad, en el cual anteriormente ya habían sido localizados restos óseos calcinados, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Los hechos del hallazgo se reportaron alrededor de las 15:00 horas por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes realizaban acciones de búsqueda en el poniente de la ciudad cuando optaron por acudir a un sitio donde dieron con un área positiva, localizando los restos óseos humanos en el interior del predio abandonado.

El predio abandonado que podría ser una bodega o casa se puede llegar por medio de una brecha a espaldas de los fraccionamientos Villa Florida y Vista Hermosa, como referencia a unos metros del libramiento del Puente Internacional Anzalduas-Reynosa, circulando por el bordo del canal Rodhe.

En donde realizaban las acciones de inspección por el colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, que encontraron los restos humanos, siendo diversos fragmentos óseos calcinados y prendas de vestir, por lo que acordonaron el área en espera de las autoridades correspondientes.

Los integrantes del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas resaltaron que en este sitio, hace alrededor de un año, ya habían dado como positivo el hallazgo de restos óseos, por lo que ayer de nueva cuenta localizaron fragmentos óseos calcinados.

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en el área del hallazgo, realizando las diligencias correspondientes y recopilación de indicios, por lo que al finalizar con los protocolos llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los restos humanos a las instalaciones del SEMEFO para realizar los estudios genéticos para determinar una posible identidad y determinar las causas de la muerte.



