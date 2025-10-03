¡Hallan restos humanos!

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron el hallazgo de restos humanos.

Los hechos se realizaron minutos después de las 14:00 horas en un amplio terreno baldío ubicado a un kilómetro a espaldas del fraccionamiento Almendros sector dos y a unos metros del bordo del canal Rodhe, donde el personal integrante del colectivo de búsqueda notificó a las autoridades de la unidad en turno.

Los integrantes del Colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas indicaron que acudieron a esta extensa área de maleza situada al oriente de la ciudad para realizar acciones de rastreo y exploración en la zona, por lo que después de algunas horas de búsqueda dieron el lugar positivo, realizando la localización de restos óseos humanos semi enterrados.

Los restos óseos humanos fueron localizados casi a flor de tierra en el sitio ya mencionado. Las autoridades investigan.

Resaltaron que los restos óseos humanos encontrados se tratan de partes dentales y de partes de dedos de los pies, por lo que continuarán con las acciones de exploración para dar con más restos humanos, ya que el área es muy extensa.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes y la recolección de los restos óseos localizados para ser llevados a las instalaciones del SEMEFO para realizar los estudios pertinentes.