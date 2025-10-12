Caen 4 con un plagiado

Derivado de un despliegue por elementos de la Guardia Estatal, lograron la liberación de un hombre que se encontraba privado de la libertad, la detención de cuatro presuntos delincuentes y el decomiso de una unidad motriz.

Los hechos se registraron en horas de la mañana cuando los elementos de la Guardia Estatal atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5, presuntos hombres armados que andaban cometiendo actos de secuestro, por lo que se trasladaron de inmediato, realizando un fuerte despliegue policiaco por el sector.

Derivado de las acciones policiacas, lograron la ubicación de una camioneta Ford Explorer de color dorado, que realizaba acciones evasivas a exceso de velocidad de las autoridades, en la cual viajaban cuatro personas.

Al lograr darle alcance y detener el vehículo, se percataron de que en la parte trasera estaba una persona privada de la libertad, porque estaba atada de pies y manos y presentaba huellas de violencia. Procedieron con la liberación de la víctima, quien fue trasladada a un nosocomio.

Y se realizó la detención de los cuatro sujetos y el aseguramiento de la camioneta por el delito en flagrancia de privación de la libertad, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con las investigaciones y determinar la situación legal de los cuatro detenidos.