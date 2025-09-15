Logran acuerdo para reparación de daños

La Dirección General de Atención Temprana y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias logró que se llevara a cabo una firma de Acuerdo Reparatorio de cumplimiento diferido por el delito de daño en propiedad.

Mediante el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en un procedimiento de mediación y a través del diálogo, en el cual participaron las partes involucradas en conflicto asistidas por un facilitador penal de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas.

Esto, mediante una buena conciliación, fue posible: la firma del acuerdo reparatorio por la cantidad de 180 mil pesos; obteniendo así un resultado satisfactorio para ambas partes y poniendo fin a la controversia, en el Centro de Mecanismos Alternativos en este municipio.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de garantizar una reparación integral del daño a las víctimas del delito, así como de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la utilización de las Soluciones Alternas como una vía eficaz, pacífica y eficiente para la resolución de conflictos.



