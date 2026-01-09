Propuesta de regulación de cámaras de videovigilancia

Las cámaras de videovigilancia que fueron detectadas en la delegación de Seguridad Pública Municipal sin tener conocimiento de quién las monitorea serán puestas en la mesa de seguridad del gobierno del Estado y el Congreso del Estado propone una iniciativa para la regulación de estos aparatos.

Tras la inspección que realizaron en la delegación de seguridad pública municipal por el personal de asuntos internos de seguridad pública del estado de Tamaulipas, detectaron la colocación de cámaras de videovigilancia en las instalaciones.

¿Qué se encontró en la delegación de seguridad pública?

Al realizar una revisión, resaltando que el centro de control y vigilancia C5 les informó que en la delegación solo tiene la interfase de vigilancia y autorización de una que está colocada en el acceso principal, dejando al descubierto que se encuentran más aparatos de videovigilancia sin determinar quién o quiénes las monitorean.

Acciones del Congreso para regular videovigilancia

Derivado de esta situación, en entrevista el diputado Marcos Antonio Galvan Gallegos señaló que para la colocación de estos aparatos de videovigilancia lleva un protocolo al ser una delegación de seguridad pública y para el manejo de la información de las imágenes captadas por cámara de videovigilancia, por lo que se pondrá sobre la mesa de seguridad en la próxima reunión de gabinete.

Y resaltó que en la Subsecretaría de Enlace Legislativo del Congreso de Tamaulipas se están llevando a cabo acciones para una iniciativa que se busca regular y poder hacer que estos aparatos tengan una conexión con el C5, ya que en otros países está más regulado el tema de las cámaras de videovigilancia y con ellos tener mayor vigilancia en la ciudad y en el Estado.

Diputado Marco Antonio Gallegos Galván.