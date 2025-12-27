Recuperan vehículo con reporte de robo

Los elementos de la Guardia Estatal realizaron la recuperación de una unidad motriz con reporte de robo.

El aseguramiento se dio alrededor de las 14:00 horas como resultado de acciones de recorridos de prevención y supervisión en el sector de la Ribereña, esto en la colonia Riberas de Rancho Grande, al poniente de la ciudad.

Durante el recorrido por la avenida principal de dicho sector, se detectó una camioneta Nissan Titan de color verde, la cual contaba con las características de una unidad motriz con reporte de robo.

Al realizar la verificación del número de serie de la unidad motriz en la Plataforma de datos de México, se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo en el extranjero, por lo que se realizó el aseguramiento, ya que se encontraba en calidad de abandonada.

Los elementos de la Guardia Estatal procedieron con la recuperación del vehículo conforme a los protocolos establecidos y posteriormente lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para dar seguimiento a las investigaciones y devolución correspondientes.



