Detienen a dos hombres armados tras persecución

Los integrantes del Colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron recorrido por la franja fronteriza en donde los municipios la recibieron y les asignaron un lugar colocar boletines de búsqueda de personas no localizada.

La encargada del Colectivo de búsqueda Edith González Treviño indico que durante la semana en curso han estado realizando un recorrido y visitando Palacios Municipales en lo que comprende la franja fronteriza, como lo son Nuevo Laredo, Guerrero, Miguel Alemán, Camargo, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros y San Fernando.

Resaltó que en dichos municipios los integrantes del colectivo fueron recibidas por las principales autoridades municipales de manera cordial y respecto, y de la misma manera les brindaron un espacio para colocar la difusión y pega de boletines de nuestros familiares desaparecidos.

La representante del colectivo resaltó que se encontraran en la capital del Estado para llevar a cabo una revisión de las fotografías de las personas que se encuentra recluidas en los diferentes CEDES de Tamaulipas para visualizar alguna posible persona se encuentre en calidad de desaparecida siendo una búsqueda en vida.

