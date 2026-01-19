Realizan operativo carrusel para auxiliar a vulnerables

Derivado del frente frío 29 que registra la ciudad, los cuerpos de emergencia realizaron el operativo carrusel para auxiliar a personas vulnerables.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, indicó que las bajas temperaturas que se están registrando estos días por el frente frío número 29 marcarán en horas de la noche y de la madrugada cinco grados con sensación térmica de cero grados o uno.

Por tal motivo implementaron el operativo carrusel por las principales arterias viales para detectar e invitar a ciudadanos vulnerables para ser llevados al albergue provincial que estará ubicado en las instalaciones del polideportivo.

Y agregó que si algún ciudadano ocupa ser trasladado al albergue, puede llamar al número de emergencia 911 para solicitar ayuda o en caso de conocer a una persona vulnerable.

Lam Cantú realizó las recomendaciones para ciudadanos que utilizan anafres para sofocar el frío: dejar un área ventilada y a más de un metro de artículos inflamables, y en caso de utilizar calentadores, apagarlos antes de dormir, esto para evitar un siniestro.



