Realiza maniobra prohibida y ocasiona accidente vial

La imprudencia de un joven automovilista que realizó una maniobra prohibida terminó ocasionando un accidente vehicular.

El accidente se dio minutos antes del mediodía en el bulevar Morelos de la colonia Rodríguez, frente a las instalaciones de la Cruz Roja y la Delegación de Seguridad Pública local, por lo que de forma inmediata acudieron los cuerpos de emergencia y peritos de tránsito y vialidad.

Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica en el lugar a los dos automovilistas involucrados, quienes resultaron con algunos golpes menores por los que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Las autoridades de vialidad se entrevistaron con el conductor de un carro Ford Focus, quien declaró que transitaba de sur a norte por el bulevar Morelos cuando el vehículo de color blanco le invadió el carril debido a que realizó una vuelta en U sin precaución, por lo que no pudo evitar el encontronazo.

El joven conductor del carro Chrysler 300 reconocía su responsabilidad, señalando que circulaba de sur a norte por dicha arteria vial, donde se le hizo fácil realizar la maniobra vuelta en U, sin observar que venía el carro; por ello buscaría la manera de llegar a un acuerdo para la reparación de daños.



