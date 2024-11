Cientos de personas no identificadas en FGJT

Son 329 personas que se encuentran en calidad de No Nombre o No Identificada (NN) que se encuentran en la tumba del olvido.

El Mañana / Staff.- Durante la celebración del Día de Muertos hay una tumba que no es visitada y se encuentra en el olvido, se trata de osario común o fosa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde se encuentran cientos de personas no identificadas en este año.

Personal de La Fiscalía General de Justicia del Estado Tamaulipas señaló que en el transcurso del 2024 recibieron 329 cadáveres de personas en calidad de no identificadas (NI).

Resaltan que estos cadáveres se encuentran en las instalaciones del anfiteatro de alguna localidad del estado y algunos fueron ya enviados a la fosa común en las respectivas ciudades, en donde se encuentran en espera de ser reclamados por algún familiar.

Estas víctimas son, en su mayoría, hallazgos de algún hecho violento o de restos humanos que fueron localizados en algunas brechas, ejidos o zonas urbanas de alguna ciudad del estado de Tamaulipas.

El personal de Servicios Periciales, así como criminólogos especialistas en perfiles genéticos, realizaron los estudios pertinentes a las víctimas o restos humanos, los cuales se encuentran clasificadas en expedientes y en las carpetas de investigación en diversas unidades investigadoras del estado.

Cabe hacer mención que las autoridades correspondientes no brindan alguna información oficial de los casos de los cadáveres no identificados, como pudiera ser un catálogo de alguna fotografía de tatuajes, rasgo físico o de alguna seña particular de estas víctimas (NN) para que pudieran ser publicitadas y con ello ser identificadas por algún familiar a estas personas para disminuir el índice de personas no localizadas.

Por su parte, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas señalaron que algunos de estos casos de investigación o restos humanos que son enviados a la fosa es porque los familiares de las víctimas no presentaban la denuncia correspondiente por desaparición ante la unidad de investigación correspondiente.





PREOCUPANTE

- Las autoridades confirman que se trata de un cifra muy elevada, pero lo atribuyen a que algunas familias no denuncian la desaparición

- La mayoría de los cuerpos localizados presentan huellas de violencia

- Unos fueron localizados en áreas urbanas, pero otra gran parte en ejidos o brechas rurales.