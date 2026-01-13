¡Atrapan ´rata´!

Un presunto asaltante fue detenido por uniformados estatales cuando este intentaba darse a la fuga tras cometer un asalto con violencia en un negocio.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que atendieron un reporte de robo con violencia ocurrido alrededor de las 14:00 horas en una tienda de conveniencia ubicada en calle Veracruz con boulevard Tolteco de la colonia Petrolera.

Donde se entrevistaron con la empleada del establecimiento, que expresó que acaba de ser víctima de un asalto: un delincuente ingresó a la tienda y la amenazó de muerte con un cuchillo, por lo que la obligó a entregarle el dinero de la caja registradora; luego el ladrón salió del negocio dándose a la fuga.

Elementos de la policía recuperaron el dinero sustraído.

Los uniformados, al obtener una descripción y vestimenta del presunto asaltante, implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, por lo que detectaron a un hombre que coincidía con las mismas características del asaltante.

Por ello se le marcó el alto al ciudadano y realizó una inspección; se le aseguró la cantidad de cinco mil pesos en efectivo, un cuchillo con mango blanco y un teléfono celular color negro.

Tras la detención, el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con los objetos asegurados, a fin de que se determine su situación legal conforme a derecho.



