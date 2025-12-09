Proyecta carro contra tienda; reportan rapiña

Proyecta carro contra tienda; reportan rapiñaEl accidente se registró en el cruce vial de la avenida Praxedis Balboa con calle Río Alamo de la colonia Longoria
Ciudadanos se aprovecharon de un accidente para cometer actos de rapiña en una tienda de conveniencia; esto porque un joven automovilista terminó proyectando su vehículo contra la barda de la bodega.
El percance se registró alrededor de las 06:00 horas en la tienda de conveniencia ubicada en el cruce vial de la avenida Praxedis Balboa con calle Río Alamo de la colonia Longoria, a donde se presentaron cuerpos de emergencia, brindándole una valoración médica en el lugar al conductor de un carro Chevrolet Malibu, quien resultó con algunos golpes menores.
Los peritos de tránsito y vialidad se entrevistaron con el automovilista del carro que declaró que transitaba de poniente a oriente por la avenida Praxedis Balboa cuando, por volante, para evitar impactar a otro carro que le invadió el carril, perdió el control y terminó proyectándose contra la barda del negocio, por lo que reconocía su responsabilidad.
Cabe resaltar que, tras el accidente del carro contra la pared del negocio y al ser esta área la bodega, quedó a descubierta diversa mercancía, principalmente cervezas, por lo que ciudadanos iniciaron de las suyas, cometiendo actos de rapiña, llevándose mercancía diversa.
Las autoridades viales determinaron que el percance sería turnado a la unidad investigadora en turno, por los daños al establecimiento y a la mercancía, que suman más de 200 mil pesos.