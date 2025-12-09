Proyecta carro contra tienda; reportan rapiña

Ciudadanos se aprovecharon de un accidente para cometer actos de rapiña en una tienda de conveniencia; esto porque un joven automovilista terminó proyectando su vehículo contra la barda de la bodega.

El percance se registró alrededor de las 06:00 horas en la tienda de conveniencia ubicada en el cruce vial de la avenida Praxedis Balboa con calle Río Alamo de la colonia Longoria, a donde se presentaron cuerpos de emergencia, brindándole una valoración médica en el lugar al conductor de un carro Chevrolet Malibu, quien resultó con algunos golpes menores.

Los peritos de tránsito y vialidad se entrevistaron con el automovilista del carro que declaró que transitaba de poniente a oriente por la avenida Praxedis Balboa cuando, por volante, para evitar impactar a otro carro que le invadió el carril, perdió el control y terminó proyectándose contra la barda del negocio, por lo que reconocía su responsabilidad.

Cabe resaltar que, tras el accidente del carro contra la pared del negocio y al ser esta área la bodega, quedó a descubierta diversa mercancía, principalmente cervezas, por lo que ciudadanos iniciaron de las suyas, cometiendo actos de rapiña, llevándose mercancía diversa.

Las autoridades viales determinaron que el percance sería turnado a la unidad investigadora en turno, por los daños al establecimiento y a la mercancía, que suman más de 200 mil pesos.