Provoca volcadura al pasarse luz roja

El familiar de un empleado de gobierno municipal provocó un accidente con volcadura y dejó a una persona lesionada al pasársele la luz roja.

El accidente ocurrió a eso de las 07:00 horas en el cruce vial del boulevard Fundadores con Josefina Manchaca de la colonia Ribereña, como referencia, a un costado del conocido dren de las mujeres y a unos metros del centro comercial Soriana Ribereña.

Los cuerpos de emergencia acudieron a dicho cruce vial auxiliando y rescatando del interior de una camioneta Toyota 4Runner al conductor, quien resultó lesionado, siendo trasladado a un nosocomio para la valoración médica debido a que se quejaba de golpes internos.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, resaltando que la camioneta volcada transitaba de poniente a oriente por el bulevar Fundadores, siendo la afectada debido a que tenía la verde del semáforo, versiones de conductor y testigos.

La conductora de una camioneta Chevrolet argumentaba que circulaba de sur a norte por la calle Josefina Menchaca cuando, al llegar a dicha intersección, intentó cruzar sin precisar si tenía la luz de semáforo en verde o rojo, resaltando que intentó dar vuelta a la derecha, produciéndose el encontronazo.

Cabe resaltar que durante el percance se presentó en el lugar un empleado municipal, quien se desempeña como chofer o escolta de las personalidades políticas de Carlos Peña y Maki Ortiz; el mismo era acompañado de dos empleados municipales más, el cual señaló que la conductora responsable era su familiar.

Las autoridades de tránsito y vialidad procedieron a turnar el percance a la unidad investigadora en turno para las lesiones del automovilista y los daños materiales de la camioneta, que puede ser pérdida total, con ello determinar la responsabilidad del hecho vial.



