Intenta tomar retorno; provoca encontronazo

La imprudencia al invadir carriles para tomar un retorno por un joven automovilista fue la causa de un accidente vial.

El percance sucedió en el retorno ubicado en el bulevar Morelos, como referencia frente a la ferretera Blanquita de la colonia Burocrática, esto alrededor de las 14:00 horas, donde se generó un caos vial por algunos minutos derivado del cierre de la circulación de un carril en dirección de norte a sur de dicha arteria vial tras el encontronazo.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a un joven de un carro Ford Fusion y el traslado a un nosocomio de dos menores de edad y de una mujer que viajaban en una camioneta Dodge Caravan para una valoración médica.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del accidente, logrando entrevistarse con el automovilista de la camioneta, quien declaró que transitaba por el carril de la izquierda de norte a sur por el bulevar Morelos cuando el carro se cruzó de poniente a oriente, invadió carril, por lo que terminó impactándolo.



