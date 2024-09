Provoca choque por evitar bache

El invadir un carril para sacarle la vuelta a un bache provocaron un accidente vehicular que ocasionó daños materiales en carro compacto.

El percance fue reportando a las autoridades correspondientes minutos después del medio día en la calle Monte Olivos con Avenida Puerta Sol, del fraccionamiento Puerta de Sol, como punto de referencia en la rotonda

Fueron automovilistas que circulaban por el lugar que realizaron llamadas al número 911 por automovilistas, ya que las unidades obstaculizaban la circulación en dicho tramo.

Los elementos de peritaje de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y se entrevistaron con el conductor de un carro Nissan March, quien expresó que transitaba por el carril de la derecha de oriente a poniente cuando una camioneta de color blanco cambió de carril de forma repentina invadiéndole el sentido e impactándolo en la puerta y chasis del lado del piloto.

La automovilista de la camioneta Chevrolet Trainblazer expresó que circulaba en el carril de la izquierda en la misma dirección a una velocidad consideraba por evitar caer en un bache y tomar la avenida Puerta Sol realizó dicha maniobra por lo que no observó el carro, resaltó que este no se detuvo y no bajó la velocidad por lo que no reconocía la responsabilidad, por tal motivo las autoridades viales turnaron el percance a las instancias investigadoras tras no aceptar la responsabilidad.