Conductor dormido provoca caos vial

En horas de la mañana se generó un caos vial por lapso en el libramiento Monterrey-Reynosa y una movilización por autoridades, derivado de que un conductor se quedó dormido tras el volante.

El incidente que alertó a las autoridades correspondientes se dio a eso de las 08:30 horas mediante diversas llamadas que ingresaban al número de emergencia 911, reportando a una persona inconsciente que se encontraba tras el volante en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura de la antigua maquiladora Jabil.

En el sitio se encontraba un automóvil Nissan Versa de color gris que aparece de alquiler de una plataforma digital, en el cual el conductor al parecer se había quedado dormido tras el volante encendido.

Los automovilistas que se encontraban en el sitio lograron hacer que el automovilista despertara, quien, al darse cuenta de la situación, se movió del lugar antes del arribo de las autoridades viales, pero esta situación generó un caos vial por algunos minutos.



