Consume incendio vivienda de madera

Un cuarto de madera terminó reducido a cenizas derivado de un incendio ocasionado por un cortocircuito en el taller mecánico, de acuerdo con la información proporcionada.

El siniestro se reportó a los cuerpos de emergencia alrededor del mediodía por residentes de la calle lateral Canal Rodhe entre oro y cristal de colonia Arco iris, quienes llamaron al número de emergencia 911 para explicar que en dicho lugar se estaba incendiando un taller mecánico y con ellos algunas unidades motrices.

Brigadistas voluntarios se presentaron primero en el lugar, por lo que auxiliaron de inmediato a los empleados del lugar, logrando retirar del lugar algunos vehículos para evitar daños materiales mayores, y procedieron con el cierre a la circulación de las arterias viales aledañas en espera de los tragafuegos.

El personal de Protección Civil y del H. Cuerpo de Bomberos, tras su arribo, procedió con las acciones adecuadas para contrarrestar el fuego, siendo controlado minutos después.