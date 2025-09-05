Consume incendio vivienda de madera

Consume incendio vivienda de maderaUn taller mecánico se ve afectado por un incendio desencadenado por un cortocircuito.
Un cuarto de madera terminó reducido a cenizas derivado de un incendio ocasionado por un cortocircuito en el taller mecánico, de acuerdo con la información proporcionada.
El siniestro se reportó a los cuerpos de emergencia alrededor del mediodía por residentes de la calle lateral Canal Rodhe entre oro y cristal de colonia Arco iris, quienes llamaron al número de emergencia 911 para explicar que en dicho lugar se estaba incendiando un taller mecánico y con ellos algunas unidades motrices.
Brigadistas voluntarios se presentaron primero en el lugar, por lo que auxiliaron de inmediato a los empleados del lugar, logrando retirar del lugar algunos vehículos para evitar daños materiales mayores, y procedieron con el cierre a la circulación de las arterias viales aledañas en espera de los tragafuegos.
El personal de Protección Civil y del H. Cuerpo de Bomberos, tras su arribo, procedió con las acciones adecuadas para contrarrestar el fuego, siendo controlado minutos después.
El daño material fue un cuarto de madera que era utilizado para la reparación y bodega, que terminó reducido a cenizas, por lo que se presume que el incendio inició por un cortocircuito.