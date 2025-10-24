Protagonizan encontronazo; dicen tener semáforo verde

Las autoridades viales atendieron un accidente vehicular donde ambos automovilistas involucrados comentaban tener la luz verde del semáforo.

El accidente se reportó al número de emergencia 911 en el cruce vial del boulevard Miguel Hidalgo con Puente Calderón de la colonia Hidalgo, como referencia debajo del puente Broncos y a un costado del DIF municipal, esto alrededor de las 16:00 horas.

Los peritos de tránsito arribaron y tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con la conductora de un carro Dodge Avenger, quien declaró que transitaba de oriente a poniente por el bulevar Miguel Hidalgo debido a que tenía la luz verde del semáforo a su favor cuando la camioneta se cruzó sin hacer alto.

El segundo automovilista involucrado era un empleado de PEMEX que conducía una unidad motriz propiedad de dicha institución, quien expresaba que transitaba de poniente a oriente por el bulevar Hidalgo cuando tomó el retorno para tomar la calle Puente Calderón, resaltando que tenía el semáforo en color verde; por ello avanzó.

Cabe hacer mención de que, tras el encontronazo entre estas unidades motrices, el carro terminó proyectándose contra la base de concreto del semáforo y la camioneta se proyectó contra un carro Nissan de color negro que se encontraba estacionado a un costado de las instalaciones del Banco Bienestar.

Las autoridades viales señalaron que realizarían el peritaje para poder determinar alguna responsabilidad, pero ambos automovilistas señalaban tener luz verde; si no llegan a un acuerdo, el percance sería turnado a la unidad investigadora.







