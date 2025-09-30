¡Sentenciado a cien años de prisión!

Las autoridades judiciales sentenciaron a cien años de prisión a un imputado por los delitos de desaparición cometida por particulares y de violación.

El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictada sentencia condenatoria de 55 años de prisión por Desaparición Cometida Por Particulares y de 45 años por el delito de Violación en contra del imputado Fran Alejandro "R".

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena después de que la Representación Social acreditó fehacientemente la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos la madrugada del 18 de diciembre de 2023, en una colonia al sur poniente de este municipio.

Asimismo, la autoridad judicial decretó que Fran Alejandro "R" deberá pagar 622 mil 400 pesos, por concepto de multa, así como el pago por la cantidad de 134 mil 652 pesos, por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida, la libertad personal y sancionar a quienes atenten contra la libertad sexual y el correcto desarrollo de niñas, niños y adolescentes.



